Kriminalität in Naumburg Zwei verdächtige Männer in Garagenkomplex - Polizei schnappt mutmaßliche Einbrecher

Zwei verdächtige Männer fallen in einem Garagenkomplex in der Naumburger Saalestraße in der Nacht zu Sonntag auf. Beim Eintreffen der Polizei flieht das Duo - kann aber letztlich gestellt werden.