Am 2. und 3. August lädt der Reit- und Fahrverein zu Dressur und Springen nach Bergisdorf ein. Am Freitag finden die Kinder- und Jugendspiele statt. Was geboten wird.

Bergisdorf/MZ. - Am Samstag und Sonntag, 2. und 3. August, findet das traditionelle Reit- und Springturnier in Bergisdorf statt. Es gibt Führzügelwettbewerbe für die Jüngsten, Dressur- und Springprüfungen bis zur Klasse M. Am Sonntag steigt auf der benachbarten Festwiese ab 10 Uhr ein buntes Festival der Vereine. Mit dabei sind zum Beispiel Fußballer und Karnevalverein, Feuerwehr und Tanzverein. Geplant sind Hüpfburg und Tombola, Karussell und Ponyreiten.

Bereits am Freitag, 1. August, finden die Kinder- und Jugendspiele des Burgenlandkreises in Bergisdorf statt. Die Palette der Wettkämpfe reicht ebenfalls vom Führzügelwettbewerb für Kinder bis zu Dressur- und Springprüfungen der Klasse A. Ein Höhepunkt im Rahmenprogramm ist das Sommerkino. So flimmert am Freitag- und Samstagabend ab 19.30 Uhr ein Überraschungsfilm über die Video-Wand.