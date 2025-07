Dutzende Rettungskräfte im Einsatz Notfall in 283 Metern Tiefe - Mann verunglückt im Schacht Wettelrode

Während einer Tour im Röhrigschacht Wettelrode in Sangerhausen ist am Samstag ein Mann verunglückt. Dutzende Rettungskräfte waren bei der Rettung im Einsatz. Was genau passiert ist.