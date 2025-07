Passant verliert Bein in Merseburger Straße in Halle Streifenwagen verursacht Unfall - Polizist geht gegen Strafbefehl vor

18-Jähriger wartete an Ampel, als der Polizei-Bulli ihn erfasste. Was die Staatsanwaltschaft dem Beamten, der am Steuer saß, vorwirft.