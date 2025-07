Sachsen-Anhalts Energieminister besucht das Unternehmen Global Fliegenschmidt in Coswig.Millioneninvestition in energieeffizientere Produktion wird vom Land gefördert.

Geschäftführer Jorgo Meyhöfer (l.) erklärt dem Minister, dass etwa 15.000 solcher Miettoiletten jährlich in Coswig produziert werden.

Coswig/MZ. - Armin Willingmann drückt sozusagen sofort „auf die Tube“. Die kleine, vorbereitete Kaffeetafel im Mitarbeiteraum lässt er links liegen. Direkt nach der freundlichen Begrüßung drängt er Jorgo Meyhöfer mehr oder weniger – er will die Produktion sehen. Auf der diesjährigen Sommertour des Ministers für Wissenschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt des Landes Sachsen-Anhalt markiert Coswig am Montagmorgen die erste Station. Willingmann besucht das Unternehmen Global Fliegenschmidt an der B 187.