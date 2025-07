Kleingartenanlage feiert 80-Jähriges Paradies am Rande der Stadt - Wie es grünt und blüht am „Kalten Hügel“

Am Wochenende beging die Kleingartenanlage „Am Kalten Hügel“ in Naumburg vorzeitig ihr 80-jähriges Bestehen. Was den Vereinsvorstand derzeit beschäftigt. Ein Besuch vor Ort.