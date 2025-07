„Polizei-Zeichner“ der augenzwinkernden Art: Am Küchentisch entstehen in bis zu zehn Arbeitsstunden Andreas Brauns beeindruckende Werke.

Kaiserpfalz - Wer Andreas Brauns wirklich ganz erstaunliche Fähigkeit, nahezu fotorealistische, höchst lebendig wirkende Bleistiftzeichnungen anzufertigen, in Augenschein nehmen will, dem sei ein Ausflug nach Freyburg in die „WeinGalerie im Schweigenberg“ empfohlen, wo derzeit eine Ausstellung des 50-Jährigen zu sehen ist.