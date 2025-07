Ein ungewöhnliches Flugzeug zieht am Freitagmorgen seine Bahnen über Aschersleben und der Region und lässt Passanten neugierig zurück. Was es mit dem Flugmanöver auf sich hat.

Der „Flightradar“ zeigt die zahlreichen Flugmanöver über Aschersleben und der Region, die am Freitagmorgen viele Neugierige zum Himmel schauen ließen.

Aschersleben/MZ - Turbulente Flugbewegungen über Aschersleben lassen am Freitagmorgen etliche Passanten in den Himmel schauen. Es ist ein auffälliges, rot-blau-weißes Flugzeug, das im Tiefflug immer und immer wieder über die Eine-Stadt zieht und die Ascherslebener rätseln lässt, was genau es damit auf sich hat.