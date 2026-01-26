„Karneval für Jung und Alt, der WCC feiert, bis es knallt“ Lachen gegen den ganzen Wahnsinn - Wie der WCC mit einer Galasitzung in die neue Session gestartet ist
Die Narren sind los, auch beim Walderseer WCC. Wer diesmal auf der Bühne im Stadtwerke-Saal für optische und humoristische Knaller sorgte.
Aktualisiert: 26.01.2026, 15:30
Dessau/MZ. - Wo denn der „kleine Dicke“ sei, der sonst immer auf der Bühne stehe, fragte am Samstagabend Michael Otto im Stadtwerke-Saal rein rhetorisch, um es dann gleich selbst zu beantworten.