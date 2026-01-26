Kartenverkauf und Weiberrat, Kindertanzgruppe und Männerballett: Hinter, neben und auf der Riestedter Karnevalsbühne lebt Doreen Kühnemund ihre Faschingsbegeisterung aus.

„Hören tun sie alle nicht“ - Wie Doreen Kühnemund das Männerballett des Riestedter Karnevalsclubs in Griff hat

Doreen Kühnemund in der Kulisse für einen der Sketche, die dieses Jahr beim RKC aufgeführt werden.

Riestedt/MZ. - Wie das mit dem Karneval in ihrem Leben damals anfing - daran kann sich Doreen Kühnemund nicht mehr erinnern. Einfach deshalb, weil Karneval in ihrer Familie schon immer dazugehörte und ihr die Liebe zur fünften Jahreszeit gewissermaßen in die Wiege gelegt wurde. „Mein Vati hat schon die Bütt gemacht, als es den Riestedter Karnevalsclub noch gar nicht gab“, erzählt sie. Die satirischen Reden wurden zuhause geprobt, „und als Tochter habe ich das natürlich hautnah mitbekommen“.