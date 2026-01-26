Der Winter hat sich mit spiegelglatten Straßen und Schneefall in der Nacht zum Montag (26. Januar) mit geballter Kraft im Harzkreis zurückgemeldet und für Chaos gesorgt. Die Polizei registrierte zahlreiche wetterbedingte Unfälle, der Busverkehr fiel stundenlang aus.

Ab Sonntagnachmittag (25. Januar) meldete sich der Winter mit gefrierendem Regen und später Schneefällen im Harzkreis zurück. Am Montagmorgen (26. Januar) kam der Busverkehr komplett zum Stillstand.

Landkreis Harz. - Hallo, da bin ich wieder: Der Winter hat sich mit geballter Kraft zurückgemeldet. Zunächst am Sonntagnachmittag (25. Januar) mit gefährlichem Blitzeis und dann in der Nacht zum Montag mit Neuschnee. Im gesamten Harzkreis gab es massive Verkehrsbehinderungen und zahlreiche Unfälle – im Busverkehr ging am frühen Montagmorgen gar nichts, so dass der Unterricht an vielen Schulen ausfiel.