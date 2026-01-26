weather schneeregen
Halle (Saale), Deutschland
  4. Blitzeis und Schnee legen Harz lahm: Unfälle, Verletzte, Schulen ohne Busverkehr

Winter sorgt für Chaos Blitzeis und Schnee legen den Harz lahm: Dutzende Unfälle, Verletzte, Schulen ohne Busverkehr

Der Winter hat sich mit spiegelglatten Straßen und Schneefall in der Nacht zum Montag (26. Januar) mit geballter Kraft im Harzkreis zurückgemeldet und für Chaos gesorgt. Die Polizei registrierte zahlreiche wetterbedingte Unfälle, der Busverkehr fiel stundenlang aus.

Von Dennis Lotzmann Aktualisiert: 26.01.2026, 12:37
Ab Sonntagnachmittag (25. Januar) meldete sich der Winter mit gefrierendem Regen und später Schneefällen im Harzkreis zurück. Am Montagmorgen (26. Januar) kam der Busverkehr komplett zum Stillstand. Symbolfoto: dpa

Landkreis Harz. - Hallo, da bin ich wieder: Der Winter hat sich mit geballter Kraft zurückgemeldet. Zunächst am Sonntagnachmittag (25. Januar) mit gefährlichem Blitzeis und dann in der Nacht zum Montag mit Neuschnee. Im gesamten Harzkreis gab es massive Verkehrsbehinderungen und zahlreiche Unfälle – im Busverkehr ging am frühen Montagmorgen gar nichts, so dass der Unterricht an vielen Schulen ausfiel.