Glatteis am späten Sonntagabend und Schnee über Nacht haben den Saalekreis wieder in ein winterliches Gewand gehüllt. Die Kreisverwaltung warnte am Morgen, dass es im Busverkehr zu Störungen und Ausfällen kommen könne. Die Rettungsdienste mussten am Vormittag wegen einiger Stürze ausrücken.

„Wir wühlen uns durch. Es ist eben Winter“ - Busverkehr eingeschränkt, Rettungsdienst rückt wegen Stürzen aus

Querfurt/Merseburg/Bad Dürrenberg/MZ. - Der Winter ist zurück im Saalekreis, der Berufs- und Schülerverkehr musste sich am Montagmorgen an die Witterungsbedingungen anpassen. Die Kreisverwaltung des Saalekreises kündigte am Morgen an, dass es aufgrund der vorhergesagten Wetterverhältnisse heute im Schülerverkehr im Saalekreis zu Störungen und Ausfällen kommen könne.