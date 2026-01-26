weather schneeregen
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Dessau-Roßlau
    4. >

  4. Werbung in der Hauptstadt: Bauhausbier wirbt für die Bauhausstadt - So präsentiert sich Dessau auf der Grünen Woche in Berlin

Werbung in der Hauptstadt Bauhausbier wirbt für die Bauhausstadt - So präsentiert sich Dessau auf der Grünen Woche in Berlin

Zusammen mit der Welterberegion macht Dessau-Roßlau auf der Grünen Woche in Berlin Lust auf einen Besuch. Was die Besucher besonders interessiert.

Von Oliver Müller-Lorey Aktualisiert: 26.01.2026, 09:47
Julia Geupel arbeitet in der Tourist-Information in Dessau. Am Wochenende präsentierte sie die Stadt auf der Grünen Woche in Berlin.
Julia Geupel arbeitet in der Tourist-Information in Dessau. Am Wochenende präsentierte sie die Stadt auf der Grünen Woche in Berlin. Foto: Oliver Müller-Lorey

Dessau/Berlin/MZ. - Bier. Ausgerechnet Bier! Wenn es ein Lebensmittel gibt, das auf der Landwirtschafts- und Lebensmittelmesse „Grüne Woche“ in Berlin besonders oft zu finden ist, dann das der Deutschen liebstes alkoholisches Getränk. Ob aus dem Bier-Land schlechthin - Bayern – oder von der Küste – Pils, Kölsch, Alt, Weizen und Zwickel gibt es hier an jeder Ecke.