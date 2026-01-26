Zusammen mit der Welterberegion macht Dessau-Roßlau auf der Grünen Woche in Berlin Lust auf einen Besuch. Was die Besucher besonders interessiert.

Bauhausbier wirbt für die Bauhausstadt - So präsentiert sich Dessau auf der Grünen Woche in Berlin

Julia Geupel arbeitet in der Tourist-Information in Dessau. Am Wochenende präsentierte sie die Stadt auf der Grünen Woche in Berlin.

Dessau/Berlin/MZ. - Bier. Ausgerechnet Bier! Wenn es ein Lebensmittel gibt, das auf der Landwirtschafts- und Lebensmittelmesse „Grüne Woche“ in Berlin besonders oft zu finden ist, dann das der Deutschen liebstes alkoholisches Getränk. Ob aus dem Bier-Land schlechthin - Bayern – oder von der Küste – Pils, Kölsch, Alt, Weizen und Zwickel gibt es hier an jeder Ecke.