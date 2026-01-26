Übernachten im Harz Goldregen für Thale: Zwei Hotels erneut mit „HolidayCheck“‑Award ausgezeichnet

Das Schlosshotel Stecklenberg und das Akzent‑Berghotel auf der Rosstrappe in Thale zählen erneut zu den beliebtesten Hotels in Sachsen‑Anhalt und wurden dafür mit dem Gold‑Award 2026 von „HolidayCheck“ ausgezeichnet.