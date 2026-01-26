Übernachten im Harz Goldregen für Thale: Zwei Hotels erneut mit „HolidayCheck“‑Award ausgezeichnet
Das Schlosshotel Stecklenberg und das Akzent‑Berghotel auf der Rosstrappe in Thale zählen erneut zu den beliebtesten Hotels in Sachsen‑Anhalt und wurden dafür mit dem Gold‑Award 2026 von „HolidayCheck“ ausgezeichnet.
Stecklenberg/Thale/MZ/son. - „Alle Jahre wieder“ könnte man sagen: Das Schlosshotel Stecklenberg und das Akzent-Berghotel auf der Rosstrappe in Thale sind erneut von der Online-Bewertungsplattform „HolidayCheck“ ausgezeichnet worden.