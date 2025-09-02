Bauhausbier Prost auf „100 Jahre Bauhaus in Dessau“: Wo es die ersten 4.000 Flaschen des Jubiläumsbieres zu kaufen gibt
Das Jubiläumsbier „100 Jahre Bauhaus in Dessau“ ist endlich da. Im Juni im Brauhaus zum „Alten Dessauer“ angesetzt, ist es nun auf Flaschen gezogen. Was es so besonders macht.
02.09.2025, 09:52
Dessau/MZ. - Pünktlich vor dem Jubiläum „100 Jahre Bauhaus in Dessau“ ist das Bauhausbier da! Die ersten 4.000 Flaschen sind auf Lager. Insgesamt 16.000 Flaschen können von der ersten Charge, die im Juni im Gasthaus „Zum Alten Dessauer“ eingebraut wurde, abgefüllt werden.