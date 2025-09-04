35 Nationen, Sprachbarrieren und soziale Probleme: Bildungsminister Jan Riedel (CDU) war an vier Schulen in Halle-Neustadt zu Gast. Was er von seinem Besuch mitnimmt.

Halle (Saale) /MZ. - Bis zu 35 verschiedene Nationalitäten treffen in Halle-Neustadt im Schulalltag aufeinander, mit Schülern, die zum Teil kaum oder gar kein Deutsch sprechen. Bildungsminister Jan Riedel (CDU) hat vier Schulen in dem halleschen Stadtteil besucht. Sie sind Teil des Startchancen-Programms von Bund und Ländern, weil sie mit herausfordernden sozialen Lagen umgehen müssen. Es unterstützt Schulen mit einem hohen Anteil sozial benachteiligter Schüler. Riedel stellte sich dabei Fragen von Schülervertretern und Schulleitern. Er zog ein klares Fazit.