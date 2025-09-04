In Petersberg gibt es mehrere Probleme in der Verwaltung. Was dahintersteckt und wie die bevorstehende Bürgermeisterwahl helfen könnte.

Gemeinde Petersberg kämpft mit Engpässen in Verwaltung - das bedeutet es für die Bürger

Die Verwaltung agiert vom Rathaus in Wallwitz aus.

Wallwitz/Petersberg/MZ. - In der Gemeinde Petersberg herrscht seit geraumer Zeit angespannte Stimmung. Die Verwaltung kämpft mit personellen Engpässen, Aufgaben müssen nach Priorität geordnet werden. Hinzu kommt die bereits bekannte Herausforderung der Neubesetzung der Spitze des Rathauses. Ist eine Besserung in Sicht?