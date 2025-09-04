weather regenschauer
  4. Sichere Versorgung im Harz: Trinkwasser für die Region: Warum Zweckverband in Quedlinburg alte Brunnen ersetzt

Für die Trinkwasserversorgung nutzt der Zweckverband Ostharz mit Sitz in Quedlinburg auch Wasser, das aus insgesamt zwölf Brunnen gewonnen wird. Warum alte Bauwerke jetzt nach und nach durch neue ersetzt werden.

Von Petra Korn 04.09.2025, 20:00
Für die Trinkwasserversorgung nutzt der Zweckverband Ostharz mit Sitz in Quedlinburg auch Wasser, das in Brunnen gewonnen wird. Symbolfoto: IMAGO/MiS

Quedlinburg/MZ. - Noch ist der Brunnen Nummer acht in Quedlinburg eine Baustelle. Doch die Brunnenstube – das Abschlussbauwerk am oberen Ende – steht, aktuell laufen hier die Ausrüstungsarbeiten.