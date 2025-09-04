Sichere Versorgung im Harz Trinkwasser für die Region: Warum Zweckverband in Quedlinburg alte Brunnen ersetzt
Für die Trinkwasserversorgung nutzt der Zweckverband Ostharz mit Sitz in Quedlinburg auch Wasser, das aus insgesamt zwölf Brunnen gewonnen wird. Warum alte Bauwerke jetzt nach und nach durch neue ersetzt werden.
04.09.2025, 20:00
Quedlinburg/MZ. - Noch ist der Brunnen Nummer acht in Quedlinburg eine Baustelle. Doch die Brunnenstube – das Abschlussbauwerk am oberen Ende – steht, aktuell laufen hier die Ausrüstungsarbeiten.