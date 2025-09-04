Die bekannte Moderatorin Peggy Patzschke eröffnet am Freitag im Capitol Zeitz das Literaturfestival Kumbra und stellt ihren ersten Roman vor. Wie sie zum Schreiben kam.

Zeitz/MZ. - Die Stimme von Peggy Patzschke ist samtweich und charmant, ihr Wesen witzig, offen und unterhaltsam. Sie gehört zu den bekanntesten Radiostimmen und TV-Moderatoren in Mitteldeutschland. Am Freitag, 5. September, kommt sie nach Zeitz und eröffnet um 18 Uhr im Capitol mit ihrer Lesung das Kumbra-Literaturfestival. „Natürlich kenne ich Zeitz, dienstlich habe ich über den Zuckerbahnradweg und den Bärentatzenweg berichtet. Privat habe ich Verwandtschaft in der Nähe und so gehörten für mich Ausflüge in die Michaeliskirche und den schönen Schlosspark in Zeitz schon oft dazu“, plaudert die Leipzigerin in ihrer offenen Art. Sie war schon zweimal als Zuhörerin zum Literaturherbst in Zeitz, jetzt also auf der Bühne.