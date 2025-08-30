weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  4. Migration an Schulen in Sachsen-Anhalt: Bildungsminister Jan Riedel fordert: „Was wir brauchen, sind verpflichtende Sprachtests“

41 Prozent der ausländischen Schulabgänger 2024 hatten kein Abschlusszeugnis. Eine Zahl, die auch Sachsen-Anhalts neuen Bildungsminister Jan Riedel nicht zufrieden stellt. Er erklärt, wie man das änder will, warum es Sprachtests im Kita-Alter und mehr Sprachlehrer braucht.

30.08.2025, 12:00
Jan Riedel (CDU), neuer Bildungsminister des Landes Sachsen-Anhal
Jan Riedel (CDU), neuer Bildungsminister des Landes Sachsen-Anhal Foto: picture alliance/dpa | Klaus-Dietmar Gabbert

Merseburg/Halle/MZ. - Jan Riedel leitete bis zu den Sommerferien das Lyonel-Feininger-Gymnasium in Halle. Nach dem Rauswurf von Eva Feußner wurde der CDU-Politiker neuer Bildungsminister von Sachsen-Anhalt. Robert Briest sprach mit ihm über hohe Abbrecherquoten unter Migranten, notwendige Sprachtests vor der Einschulung sowie die Grenzen seines Ressorts.