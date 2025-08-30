41 Prozent der ausländischen Schulabgänger 2024 hatten kein Abschlusszeugnis. Eine Zahl, die auch Sachsen-Anhalts neuen Bildungsminister Jan Riedel nicht zufrieden stellt. Er erklärt, wie man das änder will, warum es Sprachtests im Kita-Alter und mehr Sprachlehrer braucht.

Merseburg/Halle/MZ. - Jan Riedel leitete bis zu den Sommerferien das Lyonel-Feininger-Gymnasium in Halle. Nach dem Rauswurf von Eva Feußner wurde der CDU-Politiker neuer Bildungsminister von Sachsen-Anhalt. Robert Briest sprach mit ihm über hohe Abbrecherquoten unter Migranten, notwendige Sprachtests vor der Einschulung sowie die Grenzen seines Ressorts.