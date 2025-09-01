In einem Supermarkt in Wittenberg ist am Samstag ein Feuer ausgebrochen. Wann das Geschäft wieder öffnen soll.

Wittenberg/MZ/ANH. - Zu einem Brand ist es am Samstag um 12 Uhr im Supermarkt Lidl in der Dessauer Straße gekommen. Wie die Stadt mitteilt, ist dort der Inhalt einer Müllpresse im Lagerbereich in Brand geraten. Die Presse musste Stück für Stück unter schwerem Atemschutz entleert und das Brandgut abgelöscht werden.

Die Mitarbeiter hatten den Verkaufsbereich bereits geräumt, verletzt wurde niemand. Aufgrund der Größe des Gebäudes haben die Einsatzkräfte umfangreiche Belüftungstechnik eingesetzt, um den Bereich rauchfrei zu bekommen. Insgesamt sind die Feuerwehren Wittenberg West, Teuchel, die Hauptfeuerwache sowie die Polizei im Einsatz gewesen.

Wie eine Sprecherin von Lidl auf MZ-Nachfrage mitteilt, musste die Filiale vorübergehend geschlossen werden. Diese solle allerdings ab Dienstag, 2. September, wieder öffnen. Alle Mitarbeiter haben sich laut Lidl vorbildlich verhalten und das Gebäude geordnet verlassen.