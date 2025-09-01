Es gibt Streit bei Volt. Warum sich jetzt die eigene Partei von den halleschen Stadträten Ferdinand und Friedemann Raabe distanziert.

Von der eigenen Partei kritisiert: Die Raabe-Brüder geraten in Halle unter Druck

Die beiden „Volt-Brüder“ Friedemann und Ferdinand Raabe im Stadtrat

Halle (Saale)/MZ. - Im sachsen-anhaltischen Landesverband der Partei „Volt“ scheint es kräftig zu rumoren. Die beiden halleschen Volt-Stadträte Ferdinand und Friedemann Raabe werden von ihrer eigenen Parteiführung kritisiert. Die Brüder sind sich jedoch keiner Schuld bewusst.