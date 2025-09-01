weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Halle
    4. >

  4. Partei Volt distanziert sich von Stadträten: Von der eigenen Partei kritisiert: Die Raabe-Brüder geraten in Halle unter Druck

Partei Volt distanziert sich von Stadträten Von der eigenen Partei kritisiert: Die Raabe-Brüder geraten in Halle unter Druck

Es gibt Streit bei Volt. Warum sich jetzt die eigene Partei von den halleschen Stadträten Ferdinand und Friedemann Raabe distanziert.

Von Jonas Nayda 01.09.2025, 20:39
Die beiden „Volt-Brüder“ Friedemann und Ferdinand Raabe im Stadtrat
Die beiden „Volt-Brüder“ Friedemann und Ferdinand Raabe im Stadtrat (Foto: Tanja Goldbecher)

Halle (Saale)/MZ. - Im sachsen-anhaltischen Landesverband der Partei „Volt“ scheint es kräftig zu rumoren. Die beiden halleschen Volt-Stadträte Ferdinand und Friedemann Raabe werden von ihrer eigenen Parteiführung kritisiert. Die Brüder sind sich jedoch keiner Schuld bewusst.