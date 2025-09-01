Partei Volt distanziert sich von Stadträten Von der eigenen Partei kritisiert: Die Raabe-Brüder geraten in Halle unter Druck
Es gibt Streit bei Volt. Warum sich jetzt die eigene Partei von den halleschen Stadträten Ferdinand und Friedemann Raabe distanziert.
01.09.2025, 20:39
Halle (Saale)/MZ. - Im sachsen-anhaltischen Landesverband der Partei „Volt“ scheint es kräftig zu rumoren. Die beiden halleschen Volt-Stadträte Ferdinand und Friedemann Raabe werden von ihrer eigenen Parteiführung kritisiert. Die Brüder sind sich jedoch keiner Schuld bewusst.