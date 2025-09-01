Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Montagnachmittag in der Gemeinde Elsteraue. Ein 40-jähriger Mann aus Zeitz fuhr gegen 16.45 Uhr mit seinem Motorrad auf der Landstraße zwischen Krimmitzschen und Staschwitz. In einer Kurve kam der Motorradfahrer von der Fahrbahn ab und stürzte in den Graben. An der Unfallstelle befinden sich alte Gleisanlagen einer stillgelegten Bahnstrecke. Nach Angaben der Polizei wurde der Mann schwerstverletzt und mit einem Rettungshubschrauber in die Klinik nach Jena geflogen. Der Hubschrauber landete direkt auf der Straße, so dass die Straße gesperrt war. Nach Angaben der Kreisleitstelle waren Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Rehmsdorf und Tröglitz im Einsatz und sicherten die Unfallstelle ab. Nachdem die Kameraden der Feuerwehr und die Polizisten die Unfallstelle geräumt hatten, holten Freunde des Verletzten das Motorrad ab.