Eil
Girls’Day und Boys’Day 2026 Jetzt mitmachen: Arbeitsagentur sucht engagierte Unternehmen
Werkstätten öffnen, Berufe zeigen, Talente fördern: Unternehmen und soziale Einrichtungen können junge Menschen gezielt an neue Berufsfelder heranführen und ihre Veranstaltungen ab sofort eintragen.
Eisleben/MZ/bth - Am 23. April öffnen bundesweit Unternehmen und Einrichtungen wieder ihre Türen zum Girls’Day und Boys’Day. Beide Aktionstage bieten Jugendlichen die Chance, neue Berufsfelder kennenzulernen und geschlechtsbezogene Klischees aufzubrechen. Die Bundesagentur für Arbeit ruft Betriebe und Einrichtungen dazu auf, sich aktiv zu beteiligen und jungen Menschen praxisnahe Eindrücke zu ermöglichen.