Girls’Day und Boys’Day 2026 Jetzt mitmachen: Arbeitsagentur sucht engagierte Unternehmen

Werkstätten öffnen, Berufe zeigen, Talente fördern: Unternehmen und soziale Einrichtungen können junge Menschen gezielt an neue Berufsfelder heranführen und ihre Veranstaltungen ab sofort eintragen.

05.02.2026, 19:00
Warum sollten sich nicht auch Mädchen für Berufe interessieren, die typischerweise Männern zugeordnet werden und umgekehrt Jungs für Berufe, von denen man annimmt, die seien nur etwas für Frauen? Am besten ist es, das auszuprobieren.
Eisleben/MZ/bth - Am 23. April öffnen bundesweit Unternehmen und Einrichtungen wieder ihre Türen zum Girls’Day und Boys’Day. Beide Aktionstage bieten Jugendlichen die Chance, neue Berufsfelder kennenzulernen und geschlechtsbezogene Klischees aufzubrechen. Die Bundesagentur für Arbeit ruft Betriebe und Einrichtungen dazu auf, sich aktiv zu beteiligen und jungen Menschen praxisnahe Eindrücke zu ermöglichen.