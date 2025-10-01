Weltpremiere im Planetarium Halle: Welches einzigartige Vorhaben ein hallescher Fotograf in monatelanger Arbeit umgesetzt hat und was Besucher des Planetariums zu sehen bekommen.

Fotograf Ingo Gottlieb hat sich in monatelanger Arbeit durch Fotomaterial vom Mond gearbeitet und zeigt nun im Planetarium Halle spektakuläre Panoramafotos.

Halle (Saale)/MZ. - Der erste Mensch auf dem Mond - das spektakuläre Ereignis, das die Welt am 21. Juli 1969 in Atem hielt und das Millionen Menschen gebannt verfolgt haben, prägte auch die Kindheit von Ingo Gottlieb. Jahrzehnte später hat sich der hallesche Fotograf intensiv mit dem Thema beschäftigt. Das Ergebnis ist nun in einer Weltpremiere im Planetarium in Halle zu erleben.