In den Winterferien verwandelt sich der Hort der Ascherslebener Grundschule Pfeilergraben in Harry Potters Zauberinternat Hogwarts. Was die kleinen Zauberschüler da alles lernen können.

Hort im Ascherslebener Pfeilergraben wird für eine Woche zu Hogwarts

Die kleinen Zauberschüler schreiben sich alles in ihre Monsterbücher, was sie in den „Schulstunden“ erfahren. Am Freitag warten nämlich die Zaubergrad-Prüfungen.

Aschersleben/MZ - „Willkommen in Hogwarts!“, sagt Dolores Umbridge und deutet mit weitausladender Geste in die magisch dekorierten Flure und Räume des Hortes der Ascherslebener Grundschule Pfeilergraben. Der hat sich in den Winterferien tatsächlich in Harry Potters Zauberinternat verwandelt. Kein Wunder, dass die 150 Ferienkinder von der Potter-Projektwoche ganz verzaubert sind.