Ein unbekannter Täter hat einer 84-Jährigen in Halle Geld geraubt und ihr Verletzungen zugefügt. Die große Hilfsbereitschaft nach dem Überfall hat die Frau beeindruckt. Wieso sie trotz des Vorfalls keine Angst, sondern Mitleid mit dem Täter hat.

"Ich bin ohne Angst unterwegs": Wieso Hallenserin Mitleid mit Räuber hat

An der Ecke Martin-/Augustastraße ist eine Frau aus Halle am 19. Januar überfallen worden.

Halle (Saale)/MZ. - Diesen 19. Januar wird sie wohl lange nicht vergessen. Die 84-jährige Hallenserin war auf dem Weg zum Sport, zum Kieser-Training, das sie regelmäßig absolviert, um sich fit zu halten. Und dann dieser unerwartete Schlag von hinten, mitten im Charlottenviertel von Halle, am helllichten Tag.