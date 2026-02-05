Daniel Kemp vermisst im Fall der Mobbingvorwürfe in Hettstedt Besonnenheit und Sachlichkeit. Er leitet den Kinderschutzbund Sachsen-Anhalt und fordert zur kommunikativen Abrüstung auf.

Eisleben/MZ. - Ein Hettstedter Grundschüler berichtet von Mobbing und Todesdrohungen, die Mutter macht den Fall mit Unterstützung eines Berliner Aktivisten öffentlich. Die entsprechenden Videos stoßen im Netz auf enorme Resonanz - und animieren viele Kommentatoren zur Phantasie, sich die Kinder aus der dritten Klasse, denen das Mobbing zugeschrieben wird, mal „vorzunehmen“. Aus dem Kontext wird klar: Es geht um körperliche Züchtigung. Daniel Kemp, Landesgeschäftsführer des Kinderschutzbunds Sachsen-Anhalt, fordert im MZ-Gespräch zur Deeskalation auf.