  4. Mobbing-Fall in Hettstedt: Daniel Kemp vom Kinderschutzbund über Mobbing an Schulen: „Brisanz rausnehmen, Kommunikation entschärfen"“

Daniel Kemp vermisst im Fall der Mobbingvorwürfe in Hettstedt Besonnenheit und Sachlichkeit. Er leitet den Kinderschutzbund Sachsen-Anhalt und fordert zur kommunikativen Abrüstung auf.

Von Armin Himmelrath 05.02.2026, 16:00
Daniel Kemp ist Landesgeschäftsführer des Kinderschutzbunds Sachsen-Anhalt.
Daniel Kemp ist Landesgeschäftsführer des Kinderschutzbunds Sachsen-Anhalt. Foto: Thomas Ruttke

Eisleben/MZ. - Ein Hettstedter Grundschüler berichtet von Mobbing und Todesdrohungen, die Mutter macht den Fall mit Unterstützung eines Berliner Aktivisten öffentlich. Die entsprechenden Videos stoßen im Netz auf enorme Resonanz - und animieren viele Kommentatoren zur Phantasie, sich die Kinder aus der dritten Klasse, denen das Mobbing zugeschrieben wird, mal „vorzunehmen“. Aus dem Kontext wird klar: Es geht um körperliche Züchtigung. Daniel Kemp, Landesgeschäftsführer des Kinderschutzbunds Sachsen-Anhalt, fordert im MZ-Gespräch zur Deeskalation auf.