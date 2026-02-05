weather gefrierenderregen
Halle (Saale), Deutschland
  Ungeräumte Wege kosten: Glätte in Merseburg sorgt für Überstunden im OP - So müssen Grundstückseigentümer räumen

Ungeräumte Wege kosten Glätte in Merseburg sorgt für Überstunden im OP - So müssen Grundstückseigentümer räumen

Der jüngste Wintereinbruch sorgt in der Notfallchirurgie im Merseburger Basedow-Klinikum für deutlich mehr Arbeit. Ein Grund für Stürze sind teils nicht geräumte Gehwege. Die Stadt Merseburg geht deshalb mit Verwarngeldern gegen Eigentümer vor.

Von Robert Briest 05.02.2026, 16:00
Nicht geräumte Gehwege sind eine Gefahr für Fußgänger und für den Geldbeutel der Grundstückseigentümer.
Nicht geräumte Gehwege sind eine Gefahr für Fußgänger und für den Geldbeutel der Grundstückseigentümer.

Merseburg/MZ. - Die anhaltende Eisglätte auf Fußwegen und Straßen sorgt bei den Beschäftigten des Basedow-Klinikums für Mehrarbeit. Christian Meinel, Leiter der Unfallchirurgie, berichtet: „Wir haben deutlich mehr Frakturen von Oberarmen, Hand- und Sprunggelenken.“ Das seien typische Sturzverletzungen. Wenn jemand nach vorne falle und versuche, sich abzustützen, könne es zu Brüchen am Handgelenk kommen, beim Abrutschen über die Bordsteinkante sei das Sprunggelenk gefährdet.