weather gefrierenderregen
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Halle
    4. >

  4. Geschäftseröffnung in Halle: Welche Geschäfte in ein historisches Warenhaus mitten in Halle bald einziehen

Eil
Glättegefahr im Osten! Wetterdienst warnt vor gefrierendem Regen
Glättegefahr im Osten! Wetterdienst warnt vor gefrierendem Regen

Läden vor eröffnung Welche Geschäfte in ein historisches Warenhaus mitten in Halle bald einziehen

In der Leipziger Straße 6 sind die Sanierungsarbeiten im Erdgeschoss fast abgeschlossen. Am 1. April feiern hier zwei neue Mieter ihren Einzug. Warum das 10-Millionen-Projekt dann noch nicht abgeschlossen ist.

Von Silvia Zöller 05.02.2026, 14:04
Die Sanierungsarbeiten in den Geschäftsräumen der Leipziger Straße 6 neigen sich dem Ende zu. Im April ziehen die ersten Mieter ein.
Die Sanierungsarbeiten in den Geschäftsräumen der Leipziger Straße 6 neigen sich dem Ende zu. Im April ziehen die ersten Mieter ein. (Foto: Jonas Nayda)

Halle (Saale)/MZ. - Gerade eben sind die Mietverträge abgeschlossen worden. Darüber freut sich Bauherr und Eigentümer des Hauses Leipziger Straße 6, Volker Gondrom. Der Geschäftsmann, der als Mitinhaber der früheren Buchhandlung „Gondrom“ bekannt ist, saniert seit mittlerweile fünf Jahren die Immobilie am Boulevard.