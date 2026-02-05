In Gernrode sollen im Kampf gegen Vandalismus neue Wege beschritten werden: Mit einer Belohnung für beweiskräftige Hinweise will der Ortschaftsrat mehr Aufklärung erreichen – und sendet damit ein deutliches Signal an potenzielle Täter.

Vandalismus - hier eine beschmierte und beschädigte Bank im Jacobsgarten - sorgt in Gernrode immer wieder Verärgerung – und Schäden.

Gernrode/MZ. - Vandalismus hat in den vergangenen Monaten in Gernrode immer wieder für Schäden gesorgt. Um dem etwas entgegenzusetzen, hatte Ortsbürgermeister Lars Kollmann (FDP) das Aussetzen einer Prämie für die Aufklärung solcher Vorfälle angekündigt. Dazu liegt nun Konkretes vor.