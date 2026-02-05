Die ehemalige Tankstelle in Roßlau, in der viele Jahre Thüringer Rostbratwurst verkauft wurde, soll mit neuem Leben gefüllt werden. Inhaber Mohamed Gönen hat mit dem „Neffis“ ungewöhnliche Pläne.

„Neffis“ vor Neueröffnung - Ehemalige Bratwurst-Tankstelle in Roßlau wird zu Drive-in-Döner-Imbiss

„Neffis“ eröffnet am Montag, 9. Februar: Der ehemalige Imbiss an der Magdeburger Straße in Roßlau wird zum Dönerladen mit besonderem Konzept.

Dessau-Roßlau/MZ. - Früher, erzählt Mohamed Gönen, war das Gebäude in der Magdeburger Straße 23 in Roßlau, unweit vom Toom-Baumarkt, eine Tankstelle. Bis Anfang der 90er Jahre. Die Architektur erinnert noch heute daran. Später, seit 1996, wurde dort Thüringer Rostbratwurst verkauft. Doch vor etwa einem Jahr war damit Schluss. „Vielleicht haben sie keine Mitarbeiter mehr gefunden“, vermutet der 42-Jährige. Das sei in der Gastronomie schon eine ganze Weile ein Problem. Doch leerstehen soll der ikonische Bau nicht.