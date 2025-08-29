In Gastrobetrieben und Hotels fehlen massiv Mitarbeiter. Die Folgen: verkürzte Öffnungszeiten und Schließungen. Damit wird Sachsen-Anhalt als Urlaubsland unattraktiver.

Wie der Mangel an Mitarbeitern den Tourismus in Sachsen-Anhalt gefährdet

Halle/MZ. - Geschlossene Hotels, weniger Angebot in der Gastronomie: Der Tourismus in Sachsen-Anhalt kämpft massiv mit dem Arbeitskräftemangel. „Die Nachfrage ist groß. Aber sie kann immer weniger bedient werden, weil Mitarbeiter fehlen“, sagt Michael Schmidt, Chef des Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga) im Bundesland. „Die Personalsituation ist dramatisch. Betriebe sind zu Ruhetagen und kürzeren Öffnungszeiten gezwungen. Manche bieten zum Beispiel nur noch mittags oder abends Speisen an, nicht mehr beides.“