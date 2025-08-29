Bald Tiktok-Verbot für Kinder? Bildungsministerin Prien will strengere Social-Media-Regeln für Kinder und Jugendliche
Zu viel Smartphone-Zeit und Social Media schaden Kindern und Jugendlichen: Das zeigt eine Studie der Leopoldina in Halle. Jetzt will Bundesbildungsministerin Karin Prien über strengeren Jugendschutz sprechen - auch Altersgrenzen sollen kein Tabu sein, sagte sie in Magdeburg.
Aktualisiert: 29.08.2025, 14:08
Magdeburg/MZ - Bundesbildungsministerin Karin Prien (CDU) spricht sich für strengere Social-Media-Regeln für Kinder und Jugendliche in Deutschland aus. „Es geht um die Frage: Wie schaffen wir es, dass Kinder und Jugendliche gesund aufwachsen?“, sagte Prien am Freitag in Magdeburg.