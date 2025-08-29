Bald Tiktok-Verbot für Kinder? Bildungsministerin Prien will strengere Social-Media-Regeln für Kinder und Jugendliche

Zu viel Smartphone-Zeit und Social Media schaden Kindern und Jugendlichen: Das zeigt eine Studie der Leopoldina in Halle. Jetzt will Bundesbildungsministerin Karin Prien über strengeren Jugendschutz sprechen - auch Altersgrenzen sollen kein Tabu sein, sagte sie in Magdeburg.