  4. Bald Tiktok-Verbot für Kinder?: Bildungsministerin Prien will strengere Social-Media-Regeln für Kinder und Jugendliche

Zu viel Smartphone-Zeit und Social Media schaden Kindern und Jugendlichen: Das zeigt eine Studie der Leopoldina in Halle. Jetzt will Bundesbildungsministerin Karin Prien über strengeren Jugendschutz sprechen - auch Altersgrenzen sollen kein Tabu sein, sagte sie in Magdeburg.

Von Jan Schumann Aktualisiert: 29.08.2025, 14:08
Gelten in Deutschland bald strengere Jugendschutzregeln für Social Media? Bundesministerin Karin Prien (CDU) setzt eine Expertengruppe ein. (Foto: picture alliance/dpa | Katharina Kausche)

Magdeburg/MZ - Bundesbildungsministerin Karin Prien (CDU) spricht sich für strengere Social-Media-Regeln für Kinder und Jugendliche in Deutschland aus. „Es geht um die Frage: Wie schaffen wir es, dass Kinder und Jugendliche gesund aufwachsen?“, sagte Prien am Freitag in Magdeburg.