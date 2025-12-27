Für Erwerbslose wird es laut Landesarbeitsagenturchef Markus Behrens schwerer, einen neuen Job zu finden. Warum er im neuen Jahr mit Impulsen auf dem hiesigen Arbeitsmarkt rechnet.

Markus Behrens führt von Halle aus die Landesarbeitsagentur in Sachsen-Anhalt.

Halle/MZ. - Die anhaltende Stagnation der Wirtschaft in Sachsen-Anhalt macht sich auch am Arbeitsmarkt bemerkbar. Die Unternehmen im Land melden deutlich weniger freie Stellen als noch vor einem Jahr. Dennoch gehen Experten davon aus, dass die Arbeitslosigkeit im kommenden Jahr sogar leicht sinken könnte.