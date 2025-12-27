weather wolkig
  Die sieben besten Tipps von Sportwissenschaftler Kuno Hottenrott: Fasten gegen Feiertagspfunde: Wie man im neuen Jahr Gewicht verliert und in Schwung kommt

Weihnachtsplätzchen, Gänsekeule – und nun womöglich noch ein kalorienreicher Jahreswechsel. Was danach wieder Pfunde purzeln lässt, verrät Sportwissenschaftler Kuno Hottenrott, Direktor des An-Instituts ILUG der Universität Halle.

Von Matthias Müller 27.12.2025, 07:00
Kaum ist die Weihnachtsgans halbwegs verdaut, geht’s nun Richtung Silvestermenü. Zum Jahresende gibt es oft deftige Kost – und Alkohol.
Kaum ist die Weihnachtsgans halbwegs verdaut, geht’s nun Richtung Silvestermenü. Zum Jahresende gibt es oft deftige Kost – und Alkohol. (Foto: Floydine - stock.adobe.com)

Halle/MZ. - Ein festes Zeitfenster für die Nahrungsaufnahme am Tag, dazu Helfer am Handgelenk und spezielle Mineralien: Solche Dinge können dazu beitragen, dass wir nach dem guten Essen an den Feiertagen mit Schwung ins neue Jahr starten. Auf was genau man achten sollte, erklärt Sportwissenschaftler Kuno Hottenrott.