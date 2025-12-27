Weihnachtsplätzchen, Gänsekeule – und nun womöglich noch ein kalorienreicher Jahreswechsel. Was danach wieder Pfunde purzeln lässt, verrät Sportwissenschaftler Kuno Hottenrott, Direktor des An-Instituts ILUG der Universität Halle.

Fasten gegen Feiertagspfunde: Wie man im neuen Jahr Gewicht verliert und in Schwung kommt

Die sieben besten Tipps von Sportwissenschaftler Kuno Hottenrott

Kaum ist die Weihnachtsgans halbwegs verdaut, geht’s nun Richtung Silvestermenü. Zum Jahresende gibt es oft deftige Kost – und Alkohol.

Halle/MZ. - Ein festes Zeitfenster für die Nahrungsaufnahme am Tag, dazu Helfer am Handgelenk und spezielle Mineralien: Solche Dinge können dazu beitragen, dass wir nach dem guten Essen an den Feiertagen mit Schwung ins neue Jahr starten. Auf was genau man achten sollte, erklärt Sportwissenschaftler Kuno Hottenrott.