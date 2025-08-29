Beim Spaziergehen Fischwilderei in Haldensleben: Frau entdeckt illegale Falle mit Köder in der Ohre
In Haldensleben hat eine Spaziergängerin eine illegale Fischfalle in der Ohre entdeckt. Die Polizei entfernte die an einem Baum befestigte Fischreuse.
Aktualisiert: 29.08.2025, 12:58
Haldensleben. – In Haldensleben ist nach Angaben der Polizei eine illegale Fischfalle in der Ohre gefunden worden.
Eine Frau habe die Fischfalle beim Spazierengehen entdeckt. Die Beamten entfernten die mit einer Schnur an einem Baum befestigte Fischfalle aus dem Gewässer, so die Polizei. Dabei habe es sich um eine Reuse mit Köder gehandelt.