In Haldensleben hat eine Spaziergängerin eine illegale Fischfalle in der Ohre entdeckt. Die Polizei entfernte die an einem Baum befestigte Fischreuse.

Beim Spazieren fand eine Frau in Haldensleben eine Fischfalle im Wasser.

Haldensleben. – In Haldensleben ist nach Angaben der Polizei eine illegale Fischfalle in der Ohre gefunden worden.

Eine Frau habe die Fischfalle beim Spazierengehen entdeckt. Die Beamten entfernten die mit einer Schnur an einem Baum befestigte Fischfalle aus dem Gewässer, so die Polizei. Dabei habe es sich um eine Reuse mit Köder gehandelt.