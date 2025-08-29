In Halle hat sich eine Künstlerinnengruppe gegründet: Stella Matko. Frauen, die jede für sich bereits etabliert sind, sich aber mehr Sichtbarkeit versprechen.

Größte Künstlerinnengruppe in Halle: Aus sechs mach eins

Harmonie in Wesen und Werk: Stella Matko in der Galerie Scherzer in Halle

Halle/MZ - Sechs mal eins ergibt in diesem Fall: eins. Charlotte Antony, Nora Mona Bach, Michal Fuchs, Katharina Gahlert, Linda Grüneberg und Katja Neubert sind die sechs, und zusammen sind sie Stella Matko. Eine Künstlerinnengruppe, etwa vor einem Jahr angedacht und nun erstmals in einer Galerie in Halle mit ihrer Debütausstellung zu sehen.