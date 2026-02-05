Am Donnerstagnachmittag wurde in Blankenheim ein Dachstuhlbrand gemeldet. 28 Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr waren schnell vor Ort und konnten die Flammen zügig unter Kontrolle bringen.

Blankenheim/MZ/FRS. - Am Donnerstagnachmittag ist in Blankenheim ein Dachstuhlbrand in einem Einfamilienhaus ausgebrochen. 28 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr waren rasch vor Ort und brachten den Brand schnell unter Kontrolle.

Bewohnerin kann Haus noch rechtzeitig verlassen

Nach ersten Erkenntnissen deutet vieles auf einen Kabelbrand als Ursache hin. Die Bewohnerin konnte das Haus rechtzeitig verlassen und blieb unverletzt. Das Gebäude ist laut Polizei trotz der Schäden weiterhin bewohnbar. Der Sachschaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt.