Zwischen Zoo und Herrenbreite, Museum und Bestehornhaus gibt es 2026 viel zu erleben. Aka-Vorstand Matthias Poeschel spricht über die Pläne und Vorhaben der Aschersleber Kulturanstalt.

05.02.2026, 12:15
Bei der Langen Nacht der Kultur 2025 sind unter anderem die Geschwister Geertje-Marie und Felix-Tillmann Groth in der Stephanikirche aufgetreten. Die Veranstaltung geht dieses Jahr wieder an verschiedenen Orten in eine neue Runde.
Bei der Langen Nacht der Kultur 2025 sind unter anderem die Geschwister Geertje-Marie und Felix-Tillmann Groth in der Stephanikirche aufgetreten. Die Veranstaltung geht dieses Jahr wieder an verschiedenen Orten in eine neue Runde. (Foto: Thomas Tobis/Archiv)

Aschersleben/MZ - Das Jahr 2026 ist noch jung. Was die Veranstaltungen in der Stadt angeht, werden aber schon jetzt für viele Höhepunkte in den kommenden Monaten die Weichen gestellt. Über Pläne und Vorhaben der Aschersleber Kulturanstalt (Aka) hat MZ-Reporterin Anja Riske mit deren Vorstand Matthias Poeschel gesprochen.