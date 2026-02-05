Die Betreiber des Schlossbahnhofs setzen im Februar nicht nur auf Altbewährtes wie die After-Work-Party, sondern probieren auch Neues aus, zum Beispiel ein Kreativangebot nicht nur für Verliebte.

Kunst statt Kitsch zum Valentinstag und Spinnstunde: Das ist im Februar in Ballenstedt los

Ballenstedt/MZ. - Lesungen, Konzerte, Events wie das Muttertagsfrühstück im Pyjama oder die Bad-Taste-Party – der Schlossbahnhof in Ballenstedt hat sich auch als Veranstaltungsstätte etabliert. „Wir probieren viel aus“, sagt Edward Vernhout. Zusammen mit seiner Frau Ingrid Lukens hat er den Bahnhof zu dem gemacht, was er heute wieder ist: ein beliebter Treffpunkt. Auch im Februar finden wieder einige Veranstaltungen statt, altbewährte, aber auch neue.