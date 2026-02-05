weather gefrierenderregen
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Quedlinburg
    4. >

  4. Veranstaltungen im Schlossbahnhof Ballenstedt: Kunst statt Kitsch zum Valentinstag und Spinnstunde: Das ist im Februar in Ballenstedt los

Eil
Amtliche Unwetterwarnungen in Sachsen-Anhalt: Massive Glättegefahr wegen gefrierendem Regen
Amtliche Unwetterwarnungen in Sachsen-Anhalt: Massive Glättegefahr wegen gefrierendem Regen

Veranstaltungen im Schlossbahnhof Ballenstedt Kunst statt Kitsch zum Valentinstag und Spinnstunde: Das ist im Februar in Ballenstedt los

Die Betreiber des Schlossbahnhofs setzen im Februar nicht nur auf Altbewährtes wie die After-Work-Party, sondern probieren auch Neues aus, zum Beispiel ein Kreativangebot nicht nur für Verliebte.

Von Susanne Thon Aktualisiert: 05.02.2026, 14:54
Ende Februar erhalten Interessierte einen Schnupperkurs am Spinnrad.
Ende Februar erhalten Interessierte einen Schnupperkurs am Spinnrad. Foto: Thomas Skiba

Ballenstedt/MZ. - Lesungen, Konzerte, Events wie das Muttertagsfrühstück im Pyjama oder die Bad-Taste-Party – der Schlossbahnhof in Ballenstedt hat sich auch als Veranstaltungsstätte etabliert. „Wir probieren viel aus“, sagt Edward Vernhout. Zusammen mit seiner Frau Ingrid Lukens hat er den Bahnhof zu dem gemacht, was er heute wieder ist: ein beliebter Treffpunkt. Auch im Februar finden wieder einige Veranstaltungen statt, altbewährte, aber auch neue.