Winterferien und Frost ziehen viele aufs Eis. Im Landkreis Wittenberg ist das Betreten meist nicht erlaubt. Trotzdem wagen es viele. Wo kontrolliert wird.

Wittenberg/MZ - Kalte Tage, Frost und Winterferien wecken bei vielen Menschen die Lust auf Aktivitäten im Freien. Eislaufen gehört für zahlreiche Familien einfach dazu, birgt aber auch Gefahren. Wie tragisch diese sein können, zeigte sich am vergangenen Mittwoch am Gröberner See: Dort ist ein Mann ums Leben gekommen, nachdem er durch die Eisdecke eingebrochen war. Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, wo Eislaufen im Landkreis Wittenberg überhaupt möglich ist und wie Städte und Gemeinden reagieren, wenn Eisflächen betreten werden.