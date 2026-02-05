Für die Sanierung der Nachterstedter Sportanlagen könnte es vom Bund Millionen geben. Die Stadt Seeland versucht, die hohe Fördermittelsumme zu bekommen.

Kommen Millionen vom Bund für Sanierung des Nachterstedter Sportplatzes?

Der Nachterstedter Sportplatz – hier komplett im Schnee – soll komplett überholt werden. Fördermittel dafür sind beantragt.

Nachterstedt/MZ - „Die Sekundarschule wird umfassend saniert, das Grundschulzentrum in Nachterstedt gebaut – und dazwischen liegt der Sportplatz, der sowohl für Schul- als auch für Vereinssport genutzt wird. Und der ist in einem heruntergekommenen Zustand“, schätzt Seeland-Bürgermeister Robert Käsebier (parteilos) ein. Kein Wunder, dass die Stadt das Areal gern wieder herrichten möchte. Und das sogar für Millionen.