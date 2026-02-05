Bad Dürrenberger Ortschaften dürfen auch Projekte für ihren Anteil am Sondervermögen anmelden. Eine Ortschaft kommt schon in diesem Jahr zum Zuge.

Die Beleuchtung an der Salinenstraße ist längst auf LED umgerüstet und zählt damit zu den 57 Prozent an Lichtpunkten, die schon jetzt mit LED funktionieren.

Bad Dürrenberg/mz. - Noch ist die Entscheidung nicht gefallen, wofür die Stadt Bad Dürrenberg ihren Anteil aus dem Sondervermögen Infrastruktur des Bundes in Gänze verwenden will. Doch zwei Projekte hat der Hauptausschuss am Donnerstag bereits für das laufende Jahr genehmigt. Dabei soll versucht werden, noch mehr aus den Bundesgeldern zu machen. Auch die Ortschaften werden bedacht.