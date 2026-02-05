Eil
Sondervermögen Infrastruktur im Saalekreis Bad Dürrenberg will Geld in Straßenbeleuchtung und Sportanlage investieren
Bad Dürrenberger Ortschaften dürfen auch Projekte für ihren Anteil am Sondervermögen anmelden. Eine Ortschaft kommt schon in diesem Jahr zum Zuge.
05.02.2026, 15:00
Bad Dürrenberg/mz. - Noch ist die Entscheidung nicht gefallen, wofür die Stadt Bad Dürrenberg ihren Anteil aus dem Sondervermögen Infrastruktur des Bundes in Gänze verwenden will. Doch zwei Projekte hat der Hauptausschuss am Donnerstag bereits für das laufende Jahr genehmigt. Dabei soll versucht werden, noch mehr aus den Bundesgeldern zu machen. Auch die Ortschaften werden bedacht.