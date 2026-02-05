Dessau/MZ. - Einen Betrug hat eine 19-Jährige im Polizeirevier Dessau-Roßlau angezeigt.

Die junge Frau hatte am Dienstag auf einer Internetplattform ein Video gesehen, in dem eine Person vor Betrug beim Ticketverkauf zu einer stattfindenden Anime- und Japan-Expo warnte und angab, dass bereits alle Karten für diese Veranstaltung ausverkauft seien. Nachdem die Frau unter dem Video kommentierte, dass sie auch gerne ein Ticket hätte haben wolle, meldete sich eine vermeintliche Verkäuferin bei ihr und bot ihr eine Eintrittskarte an.

Nachdem sich beide auf einen Preis in Höhe von 70 Euro und den Versand des Tickets per E-Mail geeinigt hatten, überwies die Geschädigte das Geld per Echtzeitüberweisung auf ein im Ausland befindliches Konto. Als sie der Verkäuferin wenig später den Nachweis der Zahlung per Mail zusenden wollte, merkte sie, dass diese ihren Kontakt bereits blockiert hatte. Eine E-Mail mit den digitalen Tickets hat die 19-Jährige bisher nicht erhalten.