Schlosskrug Quedlinburg öffnet im Frühjahr wieder: Was die Gäste dort erwartet

Die aufwendig sanierte historische Gaststätte „Schlosskrug" auf dem Stiftsberg in Quedlinburg soll im Frühjahr wieder öffnen, die Schlüssel sollen in Kürze an die neuen Betreiber übergeben werden..

Quedlinburg/MZ. - Während für den neuen, geschlossenen Rundgang durch Stiftskirche und Schlossmuseum auf die Eröffnung eines ersten Kapitels hingearbeitet wird, steht in einem weiteren Gebäudeensemble auf dem Stiftsberg in Quedlinburg ebenfalls ein Neustart bevor: Die historische Gaststätte Schlosskrug, die seit Ende 2022 für Sanierungsarbeiten geschlossen war, soll im Frühjahr wieder öffnen. Einer Vertragsunterzeichnung mit den künftigen Pächtern „steht nichts mehr im Weg“, sagte Quedlinburgs Oberbürgermeister Frank Ruch (CDU).