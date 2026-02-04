Restaurant auf Stiftsberg Schlosskrug Quedlinburg öffnet im Frühjahr wieder: Was die Gäste dort erwartet
Der Schlosskrug auf dem Quedlinburger Stiftsberg steht kurz vor dem Neustart. Nach umfangreicher Sanierung und langer Pächtersuche soll die Traditionsgaststätte schon bald in neue Hände übergehen. Wann genau es soweit ist.
Quedlinburg/MZ. - Während für den neuen, geschlossenen Rundgang durch Stiftskirche und Schlossmuseum auf die Eröffnung eines ersten Kapitels hingearbeitet wird, steht in einem weiteren Gebäudeensemble auf dem Stiftsberg in Quedlinburg ebenfalls ein Neustart bevor: Die historische Gaststätte Schlosskrug, die seit Ende 2022 für Sanierungsarbeiten geschlossen war, soll im Frühjahr wieder öffnen. Einer Vertragsunterzeichnung mit den künftigen Pächtern „steht nichts mehr im Weg“, sagte Quedlinburgs Oberbürgermeister Frank Ruch (CDU).