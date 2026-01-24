Nach Jahren der Sanierung wird der Stiftsberg endlich wieder erlebbar: Quedlinburg öffnet Türen zu einem ersten Teil seines runderneuerten Welterbes. Was Besucher ab dem 28. März 2026 erleben können - und was noch nicht zu sehen sein wird.

Quedlinburg/MZ. - „Nach Jahren der Bauzeit erwacht Geschichte zu neuem Glanz!“ So heißt es auf dem Flyer, mit dem die Eröffnung des Schlossmuseums in Quedlinburg, des neu gestalteten Rundgangs durch Museum und Stiftskirche für den 28. März 2026 angekündigt wird. Doch nun hat Oberbürgermeister Frank Ruch (CDU) auf dem Neujahrsempfang der Stadt eingeladen, am 28. März dabei zu sein, wenn „das erste Kapitel“ der neuen Präsentation des Gesamtensembles Stiftsberg der Öffentlichkeit übergeben wird. Was das heißt, dazu ist jetzt mehr bekannt.