Ortsbürgermeister von Schielo im Interview Thomas Römer: „Unser Zusammenhalt in Schielo ist etwas Besonderes“
Den Jahreswechsel haben die Schieloer erstmals wieder im Bürgerhaus feiern können. Und dafür haben sie selbst gesorgt. Aber es gibt bereits neue Herausforderungen. Ortsbürgermeister Thomas Römer hält Rückschau und gibt einen Ausblick.
Aktualisiert: 24.01.2026, 17:48
Schielo/MZ. - Gaststätte wiederbelebt, Weg geschaffen – die Schieloer konnten einiges von ihrer To-do-Liste abhaken. Aber es gibt bereits neue Herausforderungen. Welche das sind und was sich Ortsbürgermeister Thomas Römer von 2026 erhofft.