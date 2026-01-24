Ortsbürgermeister von Schielo im Interview Thomas Römer: „Unser Zusammenhalt in Schielo ist etwas Besonderes“

Den Jahreswechsel haben die Schieloer erstmals wieder im Bürgerhaus feiern können. Und dafür haben sie selbst gesorgt. Aber es gibt bereits neue Herausforderungen. Ortsbürgermeister Thomas Römer hält Rückschau und gibt einen Ausblick.