Von Berufs wegen bewegt Thomas Römer, Inhaber von Taxi Römer, schon viel. Was der 43-Jährige nun als neuer Ortsbürgermeister von Schielo bewegen will.

Thomas Römer ist neuer Ortsbürgermeister in Schielo

Schielo/MZ. - Nachher müsse er erst mal ins Bürgerhaus, sagt Thomas Römer. Gucken, was los ist. Der Strom soll nicht funktionieren. Ja, auch das ist ein Fall für den neuen Ortsbürgermeister. Wie das Loch in der Straße. Er hat es schon gemeldet, damit es verfüllt wird, bevor im nächsten Winter ein Krater draus wird. Um ihn über den Stromausfall zu informieren, war gerade eine Schieloerin bei ihm – in der Firma. „Die meiste Zeit bin ich hier, und die Leute wissen das“, aber auch zu ihm nach Hause seien sie schon gekommen, erklärt Römer. Als Inhaber des Transportunternehmens Taxi Römer bewegt er schon von Berufs wegen viel. Vor Kurzem ist er dann aus dem Ortschaftsrat heraus zum Ortsbürgermeister gewählt worden.