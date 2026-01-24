Am Samstag haben Hunderte Menschen in der Innenstadt Halle protestiert. Zwei Versammlungen demonstrierten unter verschiedenen Mottos in Begleitung der Polizei. Worum es den Demonstranten geht.

Zwei Demos sind am Samstag durch die hallesche Innenstadt gezogen

Halle (Saale)/ MZ. - Am Samstagnachmittag war in der halleschen Innenstadt einiges los. Zwei Demonstrationszüge liefen durch die Straßen. Eine begann auf dem Markt, die andere endete dort. Hunderte Menschen beteiligten sich daran.

Gegen 14 Uhr begann eine Demonstration „Gemeinsam für solidarisches Bleiberecht“ auf dem Marktplatz. Der Protestzug zog über den August-Bebel-Platz mit laut Polizeiangaben etwa 350 Teilnehmenden bis zum Steintor. Die Beteiligten forderten bessere Bedingungen für Asylsuchende in Deutschland und Europa.

Friedliche Demonstrationen auf dem Markt in Halle

Der zweite Protest an diesem Tag stand unter dem Motto „Massaker gegen Rojava“. Wie bereits zu Beginn der Woche demonstrierten Hunderte Menschen gegen die Gewalt im kurdischen Teil Syriens. Die Versammlung begann gegen 15.15 Uhr auf dem Rosa-Luxemburg-Platz und zog zum Markt. Die Polizei zählte bis zu 870 Teilnehmende.

Beide Demonstrationen seien insgesamt friedlich verlaufen, wie die Polizei auf MZ-Nachfrage berichtet. Aufgrund der Protestzüge sei es jedoch zu einigen Verkehrsbehinderungen gekommen.